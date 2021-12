Thầy tu là nghi phạm giết người phi tang xác từng bị giáo hội nhiều lần nhắc nhở, kỷ luật

Tối 13/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng phi tang xác xuống sông Thạch Hãn (đoạn qua thôn Bích Khê, xã Triệu Long, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) vừa xảy ra trên địa bàn.



Trước đó, tối 11/12, người dân tá hỏa phát hiện thi thể bà Lê Thị H. (SN 1972, ngụ thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) trôi nổi trên sông Thạch Hãn.



Vào cuộc điều tra, Cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi phạm là Võ Viết Đạt (SN 1980, ngụ thôn Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971, trú thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long). Trong đó, đối tượng Võ Viết Đạt là tu sĩ phụ trách niệm phật đường Dương Lệ Đông (khu vực 3, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong) với pháp danh Thích Trí Hộ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Bước đầu Công an xác định, do mâu thuẫn cá nhân, Đạt đã nhờ Tuấn gọi điện hẹn bà Lê Thị H. đến một địa điểm do đối tượng Đạt định sẵn, rồi bất ngờ dùng hung khí tấn công nạn nhân. Hậu quả, bà H. bị tử vong.



Sau khi gây án, Đạt cùng với Tuấn dùng ô tô đem thi thể của bà H. phi tang tại đoạn sông thuộc bờ kè Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong. Riêng chiếc xe máy của bà H., 2 đối tượng này đã thả xuống sông Thạch Hãn.



Liên quan đến vụ việc này, tối 13/12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Trị đã gửi thông báo đến nhiều cơ quan, ban ngành, công an địa phương về việc huỷ tư cách tu sĩ Phật giáo đối với Đại đức Thích Trí Hộ (tên thật Võ Viết Đạt) do "phạm giới và phạm pháp", là nghi phạm liên quan tới vụ án mạng gây rúng động dư luận trên.



Theo thông báo của GHPGVN tỉnh Quảng Trị, năm 2014, Giáo hội và lãnh đạo chính quyền các cấp đã đồng thuận cho đại đức Thích Trí Hộ (tên thật Võ Viết Đạt) về hoạt động tôn giáo tại Niệm phật đường Dương Lệ Đông.



Trong thời gian trú xứ, đại đức Thích Trí Hộ chưa làm tròn trách nhiệm và có những biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ. Ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong và Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị nhiều lần nhắc nhở, xử lý bằng nhiều biện pháp nhưng vẫn không có dấu hiệu cải thiện.



Năm 2019, nhận được công văn của UBND xã Triệu Thuận về việc đề nghị giải quyết vấn đề đại đức Thích Trí Hộ. Ban Trị sự đã buộc đại đức Thích Trí Hộ rời khỏi trú xứ, về sám hối tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang. Tuy nhiên, khi người hướng dẫn đi chữa bệnh, đại đức Thích Trí Hộ lại có những hành vi sai trái, không thực hiện nghiêm pháp sám hối.



Ngày 27/10/2019, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã buộc đại đức Thích Trí Hộ bàn giao việc quản lý Niệm phật đường Dương Lệ Đông cho Ban Hộ tự và rời khỏi trú xứ Dương Lệ Đông.



Theo biện pháp kỷ luật của Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Đại đức Thích Trí Hộ đã đến cầu y chỉ với Hòa thượng Thích Thiện Tấn và Hòa thượng đã giao trách nhiệm cho Thượng tọa Thích Đạo Không - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký, trú xứ tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang chịu trách nhiệm hướng dẫn và giám sát.



"Trong thời gian này, Đại đức Thích Trí Hộ đã có chút tiến bộ nhưng không đáng kể", thông báo nêu.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao thưởng cho Ban chuyên án vì phá thành công vụ án giết người này. (Ảnh: CA)

Đến ngày 5/9/2020, Ban Hộ tự Niệm phật đường Dương Lệ Đông đã có đơn trình Ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị xin thỉnh cầu đại đức Thích Trí Hộ tạm thời về lại niệm phật đường này để chăm lo Phật sự. Xét nhu cầu của Ban Hộ tự cùng sự đồng thuận của Ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong, Ban Trị sự tỉnh đã cho Đại đức Thích Trí Hộ được tạm thời về Niệm phật đường Dương Lệ Đông khi có Phật sự cần thiết.



"Trong thời gian này, đại đức Thích Trí Hộ vẫn không chuyển hóa được nghiệp chướng, tiếp tục có những hành vi sai trái, dẫn đến phạm pháp", thông báo do Hòa thượng Thích Thiện Tấn - Trưởng ban Trị sự tỉnh Quảng Trị ký, nêu rõ.



Cũng theo thông báo này, xét tình hình thực tế vụ việc thông qua các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của đại đức Thích Trí Hộ do Công an huyện Triệu Phong cung cấp, Ban Trị sự thông báo, đại đức Thích Trí Hộ tức Võ Viết Đạt đã không còn có tư cách là vị Tỳ Kheo, không được phép sống chung trong Tăng đoàn Phật giáo, nên hiện nay ông Võ Viết Đạt không phải là người xuất gia tu sĩ Phật giáo.



Đồng thời, Niệm Phật đường Dương Lệ Đông, nơi ông Võ Viết Đạt sinh hoạt tôn giáo trước đó cũng sẽ được giao Ban Hộ tự niệm Phật đường trực tiếp quản lý, dưới sự giám sát của Ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong.



"Kể từ ngày ra thông báo này, ông Võ Viết Đạt không thuộc quyền quản lý của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị. Mọi hành vi của ông Võ Viết Đạt, kính đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo luật pháp của Nhà nước", thông báo của GHPGVN tỉnh Quảng Trị nêu.