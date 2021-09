Thầy thuốc F0 không rời về tuyến sau

Khi có báo động, chỉ trong ít phút từ vùng xanh BS Thông đã có mặt tại "vùng đỏ" trong bộ đồ bảo hộ cấp 4 nóng nực.

Hôm nay làTết Trung thuà?, một điều dưỡng hỏi. Xem lịch lại đi, ở trong này ngày nào cũng là ngày làm việc, điều dưỡng Phương giọng vui vui trêu đùa.

Đúng rồi, hôm nay là Trung thu. Tết đoàn viên. Cả phòng hành chính khoa yên lặng. Dường như ai cũng đang nghĩ về gia đình, nhớ về người thân của mình.

Với người thầy thuốc, niềm vui, niềm động viên an ủi lớn nhất của họ không phải là những lời cảm ơn của bệnh nhân, thân nhân mà niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh mỗi ngày.

Hình ảnh, người dân cầm trên tờ giấy khỏi bệnh, lên chuyến xe về nhà, sum họp với gia đình niềm vui của thầy thuốc hiện lên tren từng khóe mắt, nụ cười.

Mời độc giả xem thêm video liên quan:

