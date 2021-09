Thầy Park tuyên bố mục tiêu tuyển Việt Nam sau bốc thăm AFF Cup

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng, nếu tuyển Việt Nam có đội hình thật khoẻ mạnh, sau những trận đấu tại vòng loại vòng 3 của khu vực châu Á, đầy đủ thành phần các tuyển thủ thì chúng ta nỗ lực tối đa để bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup".

AFF Cup 2020 được tổ chức từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022, thi đấu tập trung để phòng chống dịch Covid-19. Hiện AFF vẫn chưa chốt quốc gia nào đăng cai vòng bảng.

Video hành trình vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam:

Your browser does not support the video tag.

Huy Phọng