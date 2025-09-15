Thấy người yêu cũ livestream, nổi cơn ghen rủ bạn rú ga truy tìm tình địch giữa đêm

Tối 14/9, lãnh đạo Công an xã Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội triệu tập 12 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn vào tối 13/9.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 13/9, nhóm thanh thiếu niên gồm: Lê Thanh Lâm (SN 2009), Nguyễn Hoàng Sơn (SN 2009), Nguyễn Cảnh Quân (SN 2008), Lương Thế Phong (SN 2006), Trần Văn Thành (SN 2008) và Nguyễn Đức Anh (SN 2008) đi uống nước tại thôn Nguyễn Du (xã Thường Tín).

Tại đây, Lâm thấy người yêu cũ Nguyễn L.A. đang livestream trên TikTok cùng nhóm bạn nên nổi cơn ghen, rủ cả nhóm bám theo. Dù chưa đủ tuổi lái xe, Lâm, Quân và Thành vẫn phóng xe máy chở bạn bè đi tìm "tình địch".