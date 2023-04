Thấy hàng xóm ra phố đổi đời, chồng cũng giục tôi đi làm giàu

Tối hôm thứ 7, chị hàng xóm tên My qua nhà tôi chơi. Chị ấy làm việc ngoài thành phố mấy năm nay, thỉnh thoảng gia đình có việc chị lại về. Nhìn chiếc dây chuyền vàng to chị đeo trên cổ mà tôi vô tư hỏi vàng thật hay giả. Chị thật thà khoe 3 cây vàng, mới mua vào ngày vía thần tài để lấy may.