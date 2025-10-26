Thầy giáo ở An Giang khai vào nhà nghỉ với nữ sinh để… uống rượu!

Liên quan vụ nghi vấn một thầy giáo ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang dụ học sinh vào nhà nghỉ gây xôn xao dư luận những ngày qua, ngày 26-10, UBND phường Long Xuyên đã thông tin ban đầu về vụ việc.

Theo UBND phường Long Xuyên, vừa qua trên địa bàn phường có thông tin về một người được cho là thầy giáo dụ dỗ học sinh.

Qua xác minh bước đầu của cơ quan chức năng, ông H.T.T. (SN 2003) là giáo viên thỉnh giảng tại Trường THPT Chưởng Binh Lễ (trường ngoài công lập) tại phường Long Xuyên.