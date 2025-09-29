Thầy giáo mầm non hơn 30 năm đứng lớp, coi học trò như con

Trong môi trường mầm non vốn quen thuộc với hình ảnh các cô giáo dịu dàng, sự bền bỉ của một thầy giáo trở thành điểm nhấn đặc biệt.

Ở Trường Mầm non Đông Mai (phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh), thầy giáo Đoàn Văn Minh (sinh năm 1974, trú tại phường Đông Mai) đã dành trọn hơn 30 năm cho nghề “trồng người” ở bậc học mầm non, nơi tuổi thơ bắt đầu.

Thầy giáo Đoàn Văn Minh hơn 30 năm miệt mài dạy học sinh bậc mầm non.

Nhớ lại thời điểm mới đi dạy vào năm 1994, khi vừa về công tác tại Trường Mầm non Đông Mai, thầy Minh bước vào nghề trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề.

Trường Mầm non Đông Mai hồi đó là một cơ sở nhỏ, tuềnh toàng với 8 lớp học và do chính quyền xã quản lý. Lương giáo viên mầm non khi ấy được trả bằng thóc, và mỗi tháng, thầy nhận được 30 kg.

Theo ghi nhận, thời điểm đó thầy Minh là một trong những nam giáo viên mầm non đầu tiên của cả nước.