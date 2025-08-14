Thầy giáo đánh học sinh thủng màng nhĩ bị cho tạm nghỉ công tác chuyên môn

Chiều 14/8, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc thầy V.X.T. (giáo viên tiếng Anh của trường) đến nhà một học sinh lớp 7 và đánh em thủng màng nhĩ, thầy đã có báo cáo giải trình chi tiết.

Nhà trường đã thành lập đoàn công tác để làm rõ vụ việc, đồng thời báo cáo Sở GD&ĐT. Sở cũng yêu cầu nhà trường chỉ đạo sát sao và theo dõi tình hình sức khỏe của cháu bé.