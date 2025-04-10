Thầy giáo chia sẻ việc ủng hộ 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm cho người dân sau bão số 10

Những ngày qua, câu chuyện gia đình thầy giáo Khương Văn Hưng, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nghĩa Tân (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) ủng hộ 1 tỷ đồng giúp đỡ những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề sau trận giông lốc kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 29/9 khiến nhiều người xúc động.

Thầy giáo Hưng (giữa) trao số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ người dân cho đại diện chính quyền địa phương.

Thầy Hưng chia sẻ, số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng không phải của riêng vợ chồng thầy, mà là tấm lòng chung của con cái trong gia đình. Chứng kiến cảnh nhà cửa của người dân quê hương mình tan hoang sau trận giông lốc, thầy Hưng không khỏi xót xa. Ngay lập tức, thầy bàn bạc với vợ con để kịp thời hỗ trợ những hộ bị thiệt hại.

“Vợ chồng tôi là giáo viên về hưu, còn 4 con trai đều lập nghiệp ở xa. Sau trận giông lốc, thấy người dân chịu thiệt hại quá nặng nề, tôi nghĩ mình giúp gì được thì phải giúp ngay. Vì thế vợ chồng tôi đã trích phần lương hưu tích cóp được và huy động các con cùng chung tay. Khi tôi đề cập việc ủng hộ, các con đều rất đồng tình”, thầy Hưng nói.