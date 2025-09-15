Thầy giáo biến loại quả gắn bó với người Sán Chỉ thành sản phẩm đặc sản

Trong bữa cơm của người Sán Chỉ, món mèn mén, cá suối hay thịt gác bếp, nếu thiếu chén muối ớt chào mào thì coi như chưa trọn vị.

Câu chuyện bắt đầu từ vườn ớt nhỏ phía sau nhà anh Lỷ Văn Quạn. Loại quả này có cái tên độc đáo gắn liền với chim chào mào thường tìm đến ăn ớt mỗi mùa chín đỏ. Không cay nồng như ớt thường, ớt chào mào mang vị cay dịu, giòn tan, đặc biệt có thể ngâm muối cả năm mà vẫn giữ nguyên hương vị.

Ban đầu, anh Quạn lấy giống ớt mọc trên đồi về trồng chỉ để phục vụ gia đình. Sau đó, thấy nhiều người ưa thích, anh mở rộng diện tích, bán lẻ cho bà con quanh vùng. Đến năm 2019, anh quyết định thử nghiệm trồng theo hướng hữu cơ, thay phân hóa học bằng phân gà ủ hoai mục. Kết quả vượt ngoài mong đợi: cây sinh trưởng tốt, giữ trọn hương vị giòn cay đặc trưng.

Trong ảnh: Anh Lỷ Văn Quạn bên sản phẩm ớt chào mào do anh sản xuất.

“Lúc đầu tôi chỉ trồng vài luống để ăn trong nhà. Ai ngờ bà con đến chơi đều xin giống, đặt mua. Lúc ấy tôi mới nghĩ, tại sao không biến loại quả gắn bó với người Sán Chỉ này thành sản phẩm đặc sản”, anh Quạn nhớ lại.

Từ ớt tươi, anh Quạn sáng tạo thêm nhiều sản phẩm chế biến như ớt ngâm tỏi muối, muối ớt, ớt khô, ớt bột... Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, nhanh chóng chinh phục khách hàng qua các kênh bán hàng trực tuyến.