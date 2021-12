Thầy giáo bị xe tải cán tử vong cách nhà 20 m

Your browser does not support the audio element.

Ngày 11/12, lãnh đạo UBND xã Na Loi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một thầy giáo tử vong.