Thầy giáo bị tố nhắn tin không phù hợp, 'đụng chạm' nữ sinh lớp 10

Theo báo cáo từ Trường THPT R.K. gửi Sở GD-ĐT Tây Ninh, vụ việc bắt nguồn từ nghi vấn thầy N.V.T., giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng, có hành vi nhắn tin thân mật và đụng chạm cơ thể với học sinh lớp 10A7, em N.T.T.L.

Ngày 21/10, Ban Giám hiệu nhà trường đã làm việc với nữ sinh L. Em xác nhận thầy T. có nhắn tin thân mật và hành động đụng chạm, đồng thời bày tỏ mong muốn sự việc dừng lại để tập trung học tập.