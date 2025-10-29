Thầy giáo bị cá sấu xổng chuồng cắn rách chân

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, vào ngày 27/10 vừa qua, thầy P.T.T, giáo viên tại một trường THCS ở xã Thuận Mỹ, đang đi ra vườn để thăm dụng cụ bẫy cá thì bất ngờ bị một con cá sấu ước nặng khoảng 8kg, lao ra tấn công vào chân.

Trong cơn hoảng loạn, thầy T. đã tri hô cầu cứu. Người dân xung quanh lập tức chạy đến hỗ trợ và may mắn đã khống chế, bắt được con cá sấu.

Sau khi vụ việc xảy ra, thầy giáo được người thân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu với vết thương ở chân. Các bác sĩ đã khâu lại vết thương cho thầy.