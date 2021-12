Thấy gì từ 'sóng' vàng năm 2021?

Số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, quý 3/2021, nhu cầu đối với vàng của người tiêu dùng Việt giảm 50% so với cùng kỳ năm 2020. Ông Andrew Naylor, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) tại Hội đồng Vàng thế giới, cho biết: “Nhu cầu đối với vàng của người tiêu dùng Việt Nam giảm một nửa trong quý 3 năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là việc giãn cách xã hội kéo dài nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19, khiến nhu cầu mua bán trang sức, vàng miếng và tiền xu bị ảnh hưởng đáng kể”.

Nhu cầu đầu tư vào vàng hiện nay của người dân không còn quá nhiều so với thời gian sốt nóng những năm trước. Thời điểm giá vàng tăng vọt lên 62 triệu đồng/lượng, tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội), lượng người đến giao dịch chủ yếu tập trung ở các cửa hàng lớn, còn lại lác đác khách mua bán sản phẩm trang sức. Một số hệ thống kinh doanh lớn cũng chỉ đón lượng khách tăng khoảng 25% so với bình thường. Nhu cầu đầu tư vàng hiện nay thấp hơn so với những kênh đầu tư khác. Vàng tăng giá hơn 10%/ năm có phần “lép vế” trước các kênh chứng khoán, tiền ảo gây sốt thời gian qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng năm 2021 trải qua 3 đợt “sóng lớn”: tháng 1, tháng 6 và tháng 11. Biến động giá vàng thế giới liên quan nhiều tới diễn biến dịch bệnh, những lần xuất hiện biến chủng mới: Delta, Omicron, và quyết định điều hành chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Giá vàng thế giới đạt đỉnh 2021 ngay trong ngày đầu tiên năm mới (4/1) ở ngưỡng 1.942 USD/ounce.