Thấy gì từ hòn đảo nơi Huawei và 3 'ông trùm' viễn thông Trung Quốc xuất hiện?

Trên một hòn đảo rộng 760 mẫu tại sông Dương Tử, những cánh đồng lúa đang dần biến thành các trang trại máy chủ khổng lồ. Đây là nỗ lực mới nhất của Trung Quốc nhằm củng cố vị thế cường quốc trí tuệ nhân tạo (AI), được ví như xây dựng “Stargate của Trung Quốc” để đối trọng với dự án Stargate trị giá 500 tỷ USD của OpenAI, Oracle và SoftBank tại Texas, Mỹ.

Cụm siêu dữ liệu ở Vũ Hồ (tỉnh An Huy) tuy không có quy mô như Mỹ nhưng là một phần trong kế hoạch lớn hơn: hợp nhất và tối ưu hệ thống trung tâm dữ liệu rời rạc trên cả nước nhằm phục vụ nhu cầu AI đang bùng nổ. Theo hãng nghiên cứu Epoch AI, Mỹ hiện nắm khoảng 75% năng lực tính toán toàn cầu, trong khi Trung Quốc mới chiếm 15%.

Trung tâm dữ liệu trải khắp, nỗ lực bù đắp hạn chế

Hồi tháng 3, Bắc Kinh công bố kế hoạch, chỉ đạo các trung tâm dữ liệu ở vùng xa phía tây tập trung huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), còn các cơ sở mới gần đô thị đông dân như Thượng Hải, Hàng Châu, Nam Kinh, Tô Châu sẽ ưu tiên “suy luận” - quá trình AI tạo phản hồi nhanh cho người dùng.