Với trải nghiệm người dùng trên nền tảng 5G về giải trí video và game, MobiFone và Viettel ghi điểm nhiều hơn so với VinaPhone trên tiêu chí này, phản ánh xu hướng người dùng đã có thay đổi khi việc giải trí di động ngày càng nhiều hơn. Trong khi đó, vùng phủ 5G lại ghi điểm cho nhà mạng Viettel, trong bối cảnh nhà mạng này hiện là đơn vị duy nhất triển khai 5G SA diện rộng tại Việt Nam. Mạng 5G MobiFone cũng triển khai đồng thời trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone). Về độ ổn định mạng lưới, đến thời điểm này, VinaPhone là nhà mạng bị người dùng phàn nàn khi bị rớt sóng trên diện rộng vào tháng 6/2025, ảnh hưởng liên lạc của khách hàng. Trong khi đó, hiện chưa ghi nhận sự cố gián đoạn liên lạc nào của MobiFone và Viettel.

MobiFone và Viettel là 2 nhà mạng có lượng thuê bao 5G tăng tưởng tốt trong thời gian qua. Ảnh minh họa.

Ở khâu chăm sóc khách hàng, MobiFone hiện đang được người dùng đánh giá cao khi mang nhiều tiện ích cho hội viên kết nối dài lâu với nhiều chăm sóc thiết thực như phòng chờ thương gia, vé xem phim CGV, ưu đãi Gotadi, điện hoa... cùng các gói khám định kỳ cao cấp.



Viettel cũng ghi điểm cùng chương trình Viettel ++ trong hệ sinh thái cung cấp, riêng VinaPhone Plus cũng mang đến cho người dùng các tiện ích dù không đa dạng so với nhà mạng khác.



Theo thông tin từ Cục Tần số Vô tuyến điện - Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện các nhà mạng đã có 11.000 trạm 5G được triển khai, phủ sóng trên 26% dân số và dự kiến đến hết năm 2025 là 68.000 trạm.



Cùng với đó, số liệu cũng cho thấy hiện Viettel có 11,2 triệu thuê bao 5G, tiến gần hơn với mục tiêu 10 triệu thuê bao 5G của năm 2025. Con số này của VNPT VinaPhone là 3 triệu thuê bao và MobiFone cũng đạt khoảng 2 triệu thuê bao 5G sau 1 tháng chính thức cung cấp dịch vụ.