Thay đổi vị giác và khứu giác trong ăn uống sau mắc COVID-19, phải làm sao?

Một số bài tập trong nhà tập bạn có thể áp dụng:

- Các bài tập để tăng cường khối cơ cũng cần được thực hiện, có thể tập với quả tạ tay nhỏ, chai nước 0,5-2kg. Nâng tạ với các động tác gập/ duỗi khuỷu tay, dạng vai từ 7-15 lần cho mỗi động tác, lặp lại 3 lần.

-Đứng lên ngồi xuống 7-15 lần tùy theo sức khỏe, đứng trên mũi chân, đứng trên gót chân, có ghế/ thanh vịn phía trước để đảm bảoan toàn cho mỗi động tác, lặp lại 3 lần.Tập 15-30 phút/ ngày, 3 ngày/ tuần tùy theo sức khỏe

- Các bài tập duy trì sức bền: đạp xe lực kế, bước tại chỗ

- Các bài tập thăng bằng: đứng mũi chân này chạm gót chân kia, đứng chụm chân, đứng trên 1 chân hoặc tập thái cực quyền. Tập 15-30 phút/ ngày, 5 ngày/tuần tùy theo sức của mình. Khi tập mà vẫn có thể vừa tập vừa nói chuyện được là mức độ tập vừa với sức.

Với những người bị hạn chế vận động, cần tăng cường luyện tập tại chỗ trên giường tuỳ theo điều kiện cho phép; hướng dẫn người chăm sóc xoa bóp, hỗ trợ tập luyện, phục hồi chức năng.

