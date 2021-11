Thay đổi thói quen, 'bùng nổ' thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày càng phổ biến

Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2021, giao dịch qua kênh Internet đạt 435,25 triệu lượt với giá trị 22,78 triệu tỷ đồng; tăng hơn 54% về số lượng và 30,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, giao dịch qua kênh điện thoại di động đạt tới 1.194 triệu giao dịch với giá trị hơn 13,5 triệu tỷ đồng; tăng gần 75% về số lượng và 94% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Giao dịch qua hệ thống đạt 97,36 thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt 97,36 triệu lượt, với giá trị đạt 95,4 triệu tỷ đồng; tăng 3,32% về số lượng, gần 41,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Giao dịch qua hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng 99% số lượng và 139,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

Theo ông Lê Hải Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử (VECOM), trước đây mọi người vẫn giữ thói quen đi mua sắm tại các cửa hàng, chợ, trung tâm thương mại. Khi đại dịch Covid xảy ra, có những giai đoạn, chúng ta không còn phương thức gì khác ngoài mua sắm trực tuyến.