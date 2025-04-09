Thay đổi phong cách lãnh đạo: Thông điệp từ diễn văn 'nói ngắn, viết ngắn' của Tổng Bí thư

Mạnh dạn thay đổi để người dân không phải nghe những bài phát biểu dài dòng là thể hiện của thái độ nghe dân, trọng dân - một sự thay đổi tư duy trong giao tiếp với dân.

Chúng ta vừa chứng kiến những ngày cả đất nước rợp đỏ màu cờ, màu của triệu triệu tấm lòng hân hoan niềm vui độc lập - điều mà suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, toàn thể nhân dân Việt Nam đã không ngừng lao động, chiến đấu, hy sinh, cống hiến tất cả tâm, tài, trí, lực của mình để giành lấy, giữ lấy và phát triển lên một tầm cao mới của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng hướng tới tương lai.

Lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân

80 năm - hành trình lịch sử dựng xây đất nước với những mốc son chói lọi của cả dân tộc đã được khắc họa chân thực, đúng tầm mức trong diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm: ngắn gọn, súc tích, trúng vấn đề và đủ đầy ý nghĩa.

Trong gần 1.480 từ của diễn văn, từ "Nhân dân" đã được nhắc tới 17 lần, "Dân tộc" được nhắc tới 13 lần, 10 lần nhắc tới "Độc lập" và 9 lần nhắc tới "Tổ quốc". Điều đó cho thấy thông điệp, chủ thể mà Tổng Bí thư muốn nhấn mạnh trong bài diễn văn không gì khác chính là "Nhân dân", là "Dân tộc", là "Độc lập", là "Tổ quốc".

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổ quốc Việt Nam hôm nay là tài sản vô giá được xây nên từ máu xương của các anh hùng liệt sĩ, là sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng và bao thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, dâng hiến tuổi xuân cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, là kết tinh của truyền thống văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước, của bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn tới của dân tộc.