Thầy cũ Messi dẫn dắt Bắc Kinh FC đấu CLB CAHN

PV/VOV.VN| 16/09/2025 15:53

Cựu HLV Barca - Quique Setién sẽ là người dẫn dắt đội bóng Bắc Kinh FC đấu CLB CAHN ở lượt trận mở màn Cúp C2 châu Á 2025/2026.

Ngày 18/9, CLB CAHN sẽ thi đấu trận mở màn Cúp C2 châu Á 2025/2026 gặp đội chủ nhà Bắc Kinh FC. Đây được đánh giá là trận đấu khó khăn với đại diện V-League. 

HLV Quique Setién và Messi khi ông còn dẫn dắt Barca. (Ảnh: Reuters). 

Bắc Kinh FC là đội bóng giàu truyền thống của Trung Quốc với 6 lần vô địch quốc gia và nhiều lần tham dự Cúp C1 châu Á. Hiện tại, đội bóng này đang được dẫn dắt bởi HLV Quique Setién, nhà cầm quân 66 tuổi nổi tiếng với việc dẫn dắt Barca năm 2020. 

Năm đó, Quique Setién dẫn dắt Barca trong đội hình vẫn còn siêu sao Lionel Messi giành ngôi á quân La Liga và vào đến tứ kết Cúp C1 châu Âu. 

Ông Quique Setién đến dẫn dắt Bắc Kinh FC từ tháng 12/2024. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã trải qua 28 trận dẫn dắt đội bóng này và giành được 16 trận thắng. 

Ngoài nhà cầm quân danh tiếng, Bắc Kinh FC còn có hàng loạt cầu thủ ngoại chất lượng như tuyển thủ Cameroon - Ngadeu-Ngadjui, tuyển thủ Angola - Fábio Abreu hay một loạt tuyển thủ Trung Quốc là Zhang Yuning, Li Lei, Chi Zhongguo. 

Trận đấu Bắc Kinh FC gặp CLB CAHN bắt đầu lúc 19h ngày 18/9 trên sân Công nhân ở Bắc Kinh (Trung Quốc). 

Theo vov.vn
