Thấy công an, thanh niên vội vứt ma tuý vào bụi cây

21h ngày 19/3, tại khu vực thôn Cửa Tràng, xã Tiền An, Công an xã Hiệp Hòa phối hợp Công an xã Tiền An tiến hành tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự địa bàn phát hiện đối tượng Thuần đi xe máy không gắn biển số có nhiều biểu hiện nghi vấn.