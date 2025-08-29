Thầy cô gạt bùn đất từ lớp học, chuẩn bị đón học sinh vào khai giảng

Theo thông tin từ Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của bão số 5, từ ngày 24/8 đến sáng 29/8, toàn tỉnh đã ghi nhận 2 người chết, 2 người bị thương và gần 12.000 ngôi nhà bị ngập nước.

Đến hôm nay, tại 4 xã Xuân Chinh, Yên Nhân, Kim Tân và Bát Mọt vẫn còn nhiều khu dân cư bị chia cắt, trong đó xã Bát Mọt đang bị cô lập hoàn toàn. Đặc biệt, toàn tỉnh có 33 trường học bị ngập, tốc mái và hư hỏng nặng.

Ngay khi nước rút, ngành giáo dục Thanh Hóa đang phối hợp cùng chính quyền địa phương huy động lực lượng, khẩn trương triển khai công tác tổng dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả thiên tai để sớm đưa học sinh trở lại trường.