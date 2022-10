Thất thần thấy nhà cửa tan hoang

Chiều 15-10, nhiều khu vực ở tỉnh Thừa Thiên - Huế nước lũ đang rút dần, người dân đã trở về nhà sau một đêm sơ tán. Nhiều người bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, thu dọn đồ đạc. Lực lượng quân đội tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng triển khai lực lượng tới giúp dân.

Lượng đất đá lớn sạt xuống nhà bà Đào.

Tại thôn Phước Tượng, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, lực lượng quân đội đã ngay lập tức có mặt tại gia đình Bà Nguyễn Thị Đào (63 tuổi) để giúp họ dọn dẹp nhà cửa đổ nát do sạt lở đất. Đây là một trong hàng chục điểm sạt lở do mưa lớn tại Thừa Thiên - Huế từ chiều qua đến rạng sáng nay. Anh Lê Phú, còn bà Đào cho biết trước khi xảy ra mưa lớn, chính quyền địa phương đã tới vận động mẹ con họ đến nơi an toàn nên khi nhà sập không gặp nạn.