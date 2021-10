Thắt đáy lưng ong, trang phục gì lý tưởng?

Hoàn toàn tự nhiên, người đẹp thắt đáy lưng ong tạo hình ảnh tràn ngập nữ tính và sexy. Vậy nên, để phô diễn những cảm dỗ của mình, chị em không nên phung phí. Chắc chắn không ai mong tạo hình ảnh tầm thường. Nếu chọn xiêm váy rộng cổ, nhớ tránh sản phẩm nửa dưới quá ngắn.

Cũng nên nhớ, cẩu thả chọn trang phục có thể làm hỏng tỷ lệ vàng tạo dáng, mất cân đối. Lời khuyên có ý gì? Thắt đáy lưng ong cũng có những điểm cần chú ý, thí dụ bờ vai rộng và cặp hồng đào khá bự. Thế nên tốt nhất hãy từ bỏ áo sơ mi hoặc váy đầm với bờ vai bồng to, chi tiết tạo hình ảnh nửa trên cơ thể bự hơn.

Cũng dứt khoát chia tay quần trễ rốn (cạp trễ). Bóng hồng thắt đáy lưng ong sẽ quyến rũ hơn, khi sắm quần cạp cao, trang phục nhấn mạnh hoàn hảo tạo dáng, tức vòng eo nhỏ, vòng 3 phồn thịnh và cặp giò thon dài.

