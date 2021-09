Thất bại phòng vé của 'The Suicide Squad' có phải là bước lùi của DC?

Trong thời kỳ đại khủng hoảng và Hollywood mới chỉ có những bước vực dậy chưa đáng kể, rất khó để mong đợi The Suicide Squad ( Biệt đội cảm tử ) có thể làm được một điều gì đó to tát. Mặc cho một số dự án có thành tích doanh thu mở màn khá ấn tượng như: A Quiet Place Part II (48 triệu USD), Fast and Furious 9 (70 triệu USD) và Black Widow (80 triệu USD) thì mọi thứ vẫn là rất khó cho The Suicide Squad .

Mặt khác, hẳn fan DC vẫn còn chưa nguôi ngoai khi nhớ vào năm 2016, Suicide Squad của nhà làm phim David Ayer đã tạo nên kỷ lục với doanh thu 133,7 triệu USD ngay trong tuần đầu tiên công chiếu, mặc cho nó bị các nhà phê bình chỉ trích thậm tệ vì cốt truyện xáo rỗng, cách xử lý nhân vật yếu kém và đặc biệt là sự can thiệp của studio vào công việc của đạo diễn. Việc The Suicide Squad (2021) có sự đầu tư hơn Suicide Squad (2016) nhưng không thể kiếm về doanh thu như ý khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu đây có là một trong những bước lùi của DC hay không?

The Suicide Squad 2016 có doanh thu tốt hơn

Xét trên tình hình thực tế, dịch Covid đã bắt đầu trở lại tại Mỹ với biến thể Delta có tốc độ lây lan kinh hoàng. Thời điểm các phim A Quiet Place Part II rồi Fast and Furious 9 ra mắt, nước Mỹ vẫn còn khống chế được dịch nhưng đến khi The Suicide Squad phát hành, mọi thứ bắt đầu nghiêm trọng hơn khi Delta lây lan nhanh chóng và trở thành hiểm họa lớn cho cộng đồng. Điều đó làm khán giả lại lựa chọn việc xem phim ở nhà, thay vì đến rạp nơi đông người, nên việc phát hành song song The Suicide Squad qua hệ thống trực tuyến HBO và tại rạp là một cách làm đúng đắn. Nếu không, e rằng doanh thu của The Suicide Squad sẽ còn bị “lẹt đẹt” thế nữa. Một đại diện của HBO Max cũng đã cho biết, nếu tính tất cả các phim được phát hành đồng thời trên kênh trực tuyến này và rạp thì The Suicide Squad có lượt xem cao thứ hai trong tuần mở màn.

Phim ra mắt khi Covid bùng nổ trở lại tạ Mỹ

Bên cạnh đó, trước khả năng đại dịch sẽ còn kéo dài qua nhiều năm, khán giả cũng bắt đầu dần quen với việc xem phim ở nhà. Rồi chẳng mấy chốc, không chỉ DC, các hãng phim khác cũng sẽ chú trọng trong việc đầu tư riêng các bộ phim chiếu trực tuyến hơn là chiếu rạp, hoặc phát hành các nền tảng trực tuyến riêng của mình. Đối thủ của DC là Marvel cũng đã có kênh trực tuyến Disney+ chiếu các phim siêu anh hùng của họ. Sẽ chẳng có gì bất ngờ khi tương lai sẽ xuất hiện một kênh riêng chỉ chiếu những bộ phim của DC.