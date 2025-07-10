Thất bại đau đớn nhất của Shark Bình

Có lẽ đây cũng là lý do phiên livestream của Shark Bình khá ‘hot’, có thời điểm lên tới hơn 5.000 “mắt xem” một lúc và hàng trăm bình luận chỉ sau vài phút phát sóng. Đúng như thông báo trước đó, Shark Bình chủ yếu bàn về vai trò của lãnh đạo trên live.

Ngày 6/10, Chủ tịch NextTech Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) lên sóng livestream để bàn về tư duy lãnh đạo (startup) trong thời kỳ khởi nghiệp. Livestream diễn ra giữa lúc “lùm xùm” dự án tiền số AntEx đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nửa sau livestream, Shark Bình chia sẻ những triết lý trong kinh doanh hay cái mà ông gọi là “công thức chuỗi giá trị gốc rễ của vạn sự”.

Tựu chung, ông khuyên các nhà lãnh đạo nên tư duy lại thời này là thời gì, doanh nghiệp mình sinh ra để làm gì và nỗ lực, cần cù để đạt kết quả.

Ông cũng trả lời câu hỏi của một số khán giả. Trước câu hỏi về thất bại đau đớn nhất, ông đề cập đến chodientu.vn, khi bị các “ông lớn” thương mại điện tử nước ngoài nhảy vào và cạnh tranh bằng số vốn gấp trăm lần.