Tháp Vĩnh Hưng - nơi có nhiều bảo vật quốc gia tại Cà Mau

Cuối tuần qua, trong chuyến thăm khu di tích, tham dự sự kiện và kiểm tra các công trình ở phường Bạc Liêu, Giá Rai và xã Châu Thới, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã thắp hương tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt khảo cổ Vĩnh Hưng. Tại đây, vị Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo xã Châu Thới báo báo cáo những khó khăn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của di tích.

Hiện, tháp cổ Vĩnh Hưng có nhiều hạng mục, trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng do tác động của môi trường, thời tiết nhưng kinh phí tu bổ, nâng cấp lại chưa đáp ứng yêu cầu. Thân tháp cổ đã được gia cố bằng những thanh kim loại nhưng lớp gạch vẫn thường rơi rớt.

Tháp cổ Vĩnh Hưng. Ảnh: Duy Khang.

Sau khi kiểm tra, ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị UBND tỉnh Cà Mau, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch sớm triển khai nâng cấp di tích để thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử. Trong đó, chú trọng việc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, niềm tự hào văn hóa Cà Mau cho thế hệ hôm nay và khai thác phát triển du lịch.