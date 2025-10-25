Thắp sáng tình yêu tiếng Việt trên đất Nhật

Các hoạt động ý nghĩa nhằm gìn giữ tiếng mẹ đẻ và văn hoá Việt Nam của Hội Việt ngữ tại Nhật Bản. (Ảnh NVCC)

Chia sẻ với TG&VN, chị Đào Thị Hương, Chủ tịch Hội Việt ngữ tại Nhật Bản, cho biết Hội được thành lập vào tháng 7/2022 nhằm gìn giữ và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào, đặc biệt là thế hệ trẻ mang trong mình hai dòng văn hóa Việt - Nhật.

Đồng thời, Hội cũng đóng vai trò cầu nối lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục và giao lưu cộng đồng, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Từ 2023-2025, các thành viên của Hội đã tổ chức thi sáng tác “Thiệp chúc Tết” năm 2024 và 2025, các buổi “Vui học tiếng Việt” với nhiều chủ đề; dự án đọc sách tiếng Việt với gần 50 đầu sách, cùng các tọa đàm về gìn giữ tiếng Việt cho con em.

Hội đã cử bé Trần Vũ Hạnh My tham gia cuộc thi tìm kiếm “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức và bé đã trở thành “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2024.

Mới đây, Hội Việt ngữ tại Nhật Bản phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc bé học tiếng Việt” dành cho các em nhỏ từ 3-15 tuổi (từ ngày 1-20/9), thu hút 63 bài dự thi, ghi lại những hình ảnh chân thực, đáng yêu trong hành trình học tiếng Việt của các em tại Nhật Bản.

Chị Đào Thị Hương chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi thấy các em tiến bộ qua từng buổi học và xúc động khi nghe một phụ huynh nói: ‘Cháu chỉ mong đến buổi đọc truyện của Hội’. Những lời ấy là nguồn động viên lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực lan tỏa tình yêu tiếng Việt và văn hóa Việt đến với nhiều gia đình và trẻ em Việt Nam tại Nhật Bản”.