Thắp sáng tình yêu tiếng Việt trên đất Nhật

|Các hoạt động ý nghĩa nhằm gìn giữ tiếng mẹ đẻ và văn hoá Việt Nam của Hội Việt ngữ tại Nhật Bản. (Ảnh NVCC)
Chia sẻ với TG&VN, chị Đào Thị Hương, Chủ tịch Hội Việt ngữ tại Nhật Bản, cho biết Hội được thành lập vào tháng 7/2022 nhằm gìn giữ và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào, đặc biệt là thế hệ trẻ mang trong mình hai dòng văn hóa Việt - Nhật.
Đồng thời, Hội cũng đóng vai trò cầu nối lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục và giao lưu cộng đồng, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.
Từ 2023-2025, các thành viên của Hội đã tổ chức thi sáng tác “Thiệp chúc Tết” năm 2024 và 2025, các buổi “Vui học tiếng Việt” với nhiều chủ đề; dự án đọc sách tiếng Việt với gần 50 đầu sách, cùng các tọa đàm về gìn giữ tiếng Việt cho con em.
Hội đã cử bé Trần Vũ Hạnh My tham gia cuộc thi tìm kiếm “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức và bé đã trở thành “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2024.
Mới đây, Hội Việt ngữ tại Nhật Bản phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc bé học tiếng Việt” dành cho các em nhỏ từ 3-15 tuổi (từ ngày 1-20/9), thu hút 63 bài dự thi, ghi lại những hình ảnh chân thực, đáng yêu trong hành trình học tiếng Việt của các em tại Nhật Bản.
Chị Đào Thị Hương chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi thấy các em tiến bộ qua từng buổi học và xúc động khi nghe một phụ huynh nói: ‘Cháu chỉ mong đến buổi đọc truyện của Hội’. Những lời ấy là nguồn động viên lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực lan tỏa tình yêu tiếng Việt và văn hóa Việt đến với nhiều gia đình và trẻ em Việt Nam tại Nhật Bản”.
Chị Đào Thị Hương, Chủ tịch Hội Việt ngữ tại Nhật Bản. (Ảnh NVCC)
Dự án 'Kết nối Việt ngữ'
Đây là dự án dạy tiếng Việt trực tuyến, hoàn toàn miễn phí do Hội Việt ngữ tại Nhật Bản khởi xướng từ năm 2023, với mong muốn gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng, đặc biệt hướng đến trẻ em sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản.
Trong bối cảnh cuộc sống bận rộn và khoảng cách địa lý, nhiều gia đình khó tìm được môi trường phù hợp, dự án đã giúp việc học tiếng Việt trở nên thuận tiện, gần gũi và bền vững hơn.
Đáng chú ý, sự kết hợp giữa đội ngũ giáo viên có chuyên môn sư phạm trong nước và giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai tại Nhật Bản đã giúp Hội xây dựng được giáo án hoàn chỉnh, cân bằng giữa nội dung và phương pháp giảng dạy, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh.
Dù nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, song trong quá trình triển khai lớp học trực tuyến, Hội Việt ngữ tại Nhật Bản vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.
Trước hết, do hoạt động phi lợi nhuận và hoàn toàn miễn phí, đội ngũ giảng dạy và hỗ trợ kỹ thuật chủ yếu là tình nguyện viên, nên việc duy trì nhân lực ổn định, có chuyên môn và thời gian phù hợp là trở ngại lớn.
Bên cạnh đó, chênh lệch về điều kiện học tập và thiết bị giữa các học viên ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, đặc biệt với những em nhỏ cần có sự đồng hành của phụ huynh.
Ngoài ra, việc xây dựng giáo trình phù hợp với nhiều độ tuổi và trình độ, đồng thời duy trì sự tương tác và hứng thú trong môi trường trực tuyến, cũng là thử thách không nhỏ đối với đội ngũ tổ chức.
Dẫu vậy, với sự đồng lòng và quyết tâm, Hội duy trì đều đặn các hoạt động và ngày càng nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
Chị Hương cùng các thành viên của Hội tin rằng mỗi buổi lên lớp không chỉ là giờ học ngôn ngữ mà còn trở thành cầu nối để thế hệ trẻ hiểu hơn về văn hóa, cội nguồn và lòng tự hào dân tộc. Đó chính là động lực lớn nhất để dự án “Kết nối Việt ngữ” được hình thành và tiếp tục lan tỏa.
Hành trình gìn giữ và lan tỏa
Tại chương trình Xuân Quê hương 2025 do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức, Hội vinh dự nhận Giấy khen của Đại sứ Phạm Quang Hiệu vì những đóng góp tiêu biểu cho cộng đồng người Việt trong năm 2024.
Phần thưởng ấy là sự ghi nhận xứng đáng cho tâm huyết và nỗ lực bền bỉ của tập thể những người mang trong tim tình yêu tiếng Việt. Chị Đào Thị Hương chia sẻ: “Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là nguồn động lực lớn lao để chúng tôi tiếp tục hành trình giữ hồn Việt giữa lòng thế giới”.
Tháng Bảy vừa qua, Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2025–2027 của Hội Việt ngữ tại Nhật Bản chính thức ra mắt. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình phát triển của Hội, đồng thời thể hiện khát vọng kết nối cộng đồng, gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Đội ngũ Ban Chấp hành khóa mới gồm những cá nhân tâm huyết, có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, ngôn ngữ và giao lưu văn hóa Việt - Nhật. Họ mang khát vọng tiếp nối hành trình của các thế hệ trước, nuôi dưỡng tinh thần và lòng nhiệt huyết qua từng lớp học, từng hoạt động cộng đồng.
Không chỉ dạy chữ, Hội còn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như Đêm hội Trung thu, Gala nghệ thuật “Tôi yêu Việt Nam”... Mỗi sự kiện đều là dịp để các em nhỏ được nói, hát và chơi bằng tiếng mẹ đẻ, cùng nhau tìm về nguồn cội.
Nhận thức rõ vai trò gìn giữ và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, chị Đào Thị Hương chia sẻ: “Chúng tôi không hứa những điều lớn lao, chỉ hứa sẽ nỗ lực hết mình vì cộng đồng. Với trái tim đam mê và tinh thần trách nhiệm, chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa Việt, thúc đẩy đoàn kết, học hỏi, và tạo ra những sự kiện ý nghĩa nhằm gắn kết, phát triển cộng đồng người Việt nơi xa xứ”.
Có thể thấy, từ những lớp học nhỏ trên nền tảng trực tuyến đến những sự kiện văn hóa nhiều màu sắc, Hội Việt ngữ tại Nhật Bản đã góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết, hướng về quê hương đất nước. Đặc biệt, các thế hệ thế kiều bào thứ hai, thứ ba dù được sinh ra và lớn lên tại đây vẫn luôn hướng về cội nguồn.
Không chỉ dạy tiếng Việt, Hội còn tạo dựng một không gian giao lưu thân thiện, nơi mọi người cùng học, chia sẻ và gìn giữ bản sắc Việt. Chị Đào Thị Hương mong muốn cộng đồng kiều bào, các cơ quan và tổ chức tiếp tục đồng hành, hỗ trợ về nhân lực, trang thiết bị và tài liệu học tập mang đậm dấu ấn quê hương, để những hoạt động ấy được duy trì bền vững, góp phần tăng cường kết nối và hiểu biết văn hoá giữa hai nước.
Từ những lớp học trực tuyến giản dị đến các hoạt động văn hóa đầy sắc màu, Hội Việt ngữ tại Nhật Bản đang viết tiếp hành trình gìn giữ và lan tỏa hồn Việt nơi đất khách.
Mỗi buổi học, mỗi sự kiện đều là sợi dây kết nối yêu thương, gắn kết cộng đồng người Việt và nuôi dưỡng niềm tự hào về cội nguồn. Với tâm huyết và tinh thần bền bỉ của những người thầy, người mẹ xa quê, “ngọn lửa Việt ngữ” chắc chắn sẽ tiếp tục được thắp sáng, sưởi ấm trái tim những thế hệ kiều bào trên đất Nhật.