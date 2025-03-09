Tháp Chăm Khương Mỹ: Trùng tu xong chưa lâu, gạch đã mủn nát

Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Bắc, tháp Giữa thuộc khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) thực hiện năm 2019, đến năm 2022 thì hoàn thành.

Dự án có tổng mức đầu tư 12,6 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (cũ) làm chủ đầu tư.

Tháp Chăm Khương Mỹ. Ảnh: TN

Tháng 5-2023, tức gần sáu tháng hoàn thiện và bàn giao, một số mảng tường gạch mới - nguyên liệu trùng tu xuất hiện những vệt trắng xoá như bị muối hoá. Đến nay, dự án tiếp tục xuất hiện “hiện tượng lạ”.