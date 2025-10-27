Tháo 'nút thắt' sổ hồng, TP. Hồ Chí Minh khơi thông dòng chảy bất động sản

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, tính đến nay Tổ Công tác của Thành phố đã tổ chức 33 cuộc họp để tháo gỡ vướng mắc cho 176 dự án phát triển nhà ở thương mại, với hơn 108.000 căn hộ, nhà ở và 1.247 sản phẩm bất động sản khác.

Trong đó, 126 dự án đã hoàn tất thủ tục để cấp sổ hồng cho người mua nhà, tương đương 87.547 căn hộ, nhà ở và hơn 1.247 sản phẩm bất động sản khác. Giá trị hợp đồng chuyển nhượng của các hồ sơ đã chuyển thuế đạt 118.900 tỷ đồng, mang lại 594 tỷ đồng tiền thuế trước bạ cho ngân sách thành phố.

Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện quyết tâm của TP. Hồ Chí Minh trong việc giải phóng nguồn lực đất đai và bảo đảm quyền lợi người dân nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản đang cần một “cú hích” từ chính sách.

Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc về cấp sổ hồng của TP. Hồ Chí Minh do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh chủ trì. Ảnh: Nguyễn Châu

Một trong những dự án điển hình được tháo gỡ là khu nhà ở thấp tầng Phodong Village tại phường Cát Lái, TP Thủ Đức (cũ), do Công ty CP Xây dựng Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 1.700 căn nhà và căn hộ, trong đó 546 căn thấp tầng, 352 căn thương mại – dịch vụ và 852 căn nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và bàn giao hơn 255.000 m² đất công cộng gồm đường giao thông, công viên, trường học, trạm y tế… cho Nhà nước quản lý.

Sau khi xem xét hồ sơ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng đã chỉ đạo cấp sổ hồng cho 56 căn nhà đã xây dựng xong, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các sai sót còn lại sau.

Tương tự khu căn hộ Phú Hoàng Anh (The Park Residence) tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (cũ), do Công ty CP Phú Hoàng Anh làm chủ đầu tư. Dự án quy mô hơn 1.200 căn hộ, hoàn thành từ năm 2020 nhưng bị “treo” sổ hồng nhiều năm do vướng sai phạm về quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật.

Sau khi Tổ công tác rà soát, các hạng mục vi phạm được yêu cầu chủ đầu tư khắc phục; phần nhà ở của cư dân đủ điều kiện đã được đề nghị cấp sổ hồng, còn khu thương mại và phần sở hữu riêng của doanh nghiệp sẽ xem xét sau khi hoàn tất xử lý sai phạm và đất công cộng.

Ngoài ra, hàng loạt dự án của Tập đoàn Novaland trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh như Sunrise Riverside , The Sun Avenue Kingston Residences, Orchard Garden, Lucky Palace, Sunrise City North... đã và đang được tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng.

Theo các chuyên gia, việc đẩy nhanh cấp sổ hồng không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người mua nhà mà còn giúp doanh nghiệp tái cơ cấu dòng vốn, tăng thanh khoản, và hồi phục niềm tin thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, phía trước vẫn còn khối lượng công việc rất lớn. Hiện TP. Hồ Chí Minh còn 84 hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ thời Luật Đất đai 2003 chưa được định giá. Mỗi hồ sơ liên quan trung bình khoảng 1.000 căn hộ, tức là hơn 84.000 căn vẫn chưa thể cấp sổ hồng.

Theo ông Đào Quang Dương - Phó trưởng Phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu dữ liệu định giá trong giai đoạn 2007–2010. Ở thời điểm đó, tại các khu vực như Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức (cũ), hầu như chưa có dự án tương tự để làm cơ sở so sánh giá. Khi chuyển sang giai đoạn thẩm định theo quy định mới, dữ liệu lịch sử bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, Nghị định 12/2024/NĐ-CP từng gây khó khăn trong việc xác định giá đất, chỉ đến khi Chính phủ ban hành Nghị định 71/2024/NĐ-CP, quy trình này mới được tháo gỡ dần. Tuy nhiên, việc chuyển thẩm quyền định giá từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường cũng khiến nhiều hồ sơ phải rà soát lại từ đầu, dẫn đến chậm trễ.

Để giải quyết triệt để, TP. Hồ Chí Minh đã kiến nghị Trung ương cho phép áp dụng phương pháp tính giá đất theo bảng giá nhân với hệ số điều chỉnh, giúp rút ngắn thời gian định giá và hạn chế tình trạng hồ sơ “treo”. UBND thành phố cũng đã báo cáo Thủ tướng và các bộ ngành liên quan để thống nhất phương pháp.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính phối hợp cùng thành phố bàn giải pháp tháo gỡ ngay trong quý IV/2025. “Nếu được thông qua, chỉ trong vài tháng tới, TP. Hồ Chí Minh có thể cấp sổ cho thêm 84.000 căn hộ, tương đương hơn 300.000 người dân sẽ được an cư hợp pháp”, ông Đào Quang Dương nhấn mạnh.