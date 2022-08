Thảo Nhi Lê lại rơi vương miện: Cuối nhiệm kỳ liệu còn nguyên?

Sau khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Lê Thảo Nhi chứng tỏ sức hút "không phải dạng vừa" khi vừa mở đăng ký offline fan đã kín 300 chỗ chỉ sau 5 phút.

Tuy nhiên trong buổi fan meeting, Á hậu Việt kiều suýt rơi vương miện lần nữa khiến netizen tá hỏa.