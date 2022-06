Thảo Nhi Lê bị giẫm váy bán kết hoa hậu, phản ứng ra sao?

Phản ứng dễ thương của Thảo Nhi Lê khi bị bạn thân giẫm váy.

Trong buổi thi bán kết tối 21/6, Thảo Nhi Lê nhận được khá nhiều lời khen về sự thể hiện trong 2 phần thi trình diễn bikini và trình diễn dạ hội.

Kỹ năng trình diễn của người đẹp 9X được nhận xét là tiến bộ khá nhiều so với trước, biểu cảm cũng cuốn hút, tự tin hơn.