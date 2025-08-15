Tháo dỡ Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp xây dựng trái phép

Bắt đầu từ ngày 13/8, Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai thực hiện tháo dỡ công trình Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp (tại đường Đồng Khởi, phường Tân Mai, tỉnh Đồng Nai) trị giá hàng trăm tỉ đồng do xây dựng trái phép.

Khu phức hợp xây dựng trái phép bị buộc tháo dỡ

Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp tọa lạc trên diện tích khu đất 22.184 m2 nằm ngay mặt tiền đường Đồng Khởi, do Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 679 tỉ đồng.