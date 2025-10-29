Tháo dỡ cầu sắt Long Kiểng sau nửa thế kỷ tồn tại

Theo đó, việc thi công tháo dỡ sẽ được chia thành 2 giai đoạn, gồm: tháo dỡ trụ và các nhịp cầu nằm ngoài phạm vi khoang thông thuyền. Trong quá trình thi công, đơn vị thực hiện sẽ lắp đặt hệ thống phao báo hiệu giới hạn phạm vi vùng nước thi công, có gắn đèn tín hiệu hoạt động ban đêm để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Cầu Long Kiểng cũ, được xây dựng 50 năm, đã xuống cấp trầm trọng

Sở Xây dựng TP HCM vừa thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên tuyến rạch Ông Lớn 2 (đoạn qua xã Hiệp Phước, TP HCM) nhằm phục vụ thi công hạng mục tháo dỡ cầu Long Kiểng cũ, thuộc dự án xây dựng cầu Long Kiểng.

Cụ thể, giai đoạn 1 tiến hành tháo dỡ các nhịp cầu MT1-T1 (N1), T1-T2 (N2) cùng trụ T1 và T2, thời gian thực hiện 25 ngày. Giai đoạn 2 tháo dỡ các nhịp T3-T4, T4-T5, T5-MT6 và trụ T3, T4, T5, thời gian thi công 30 ngày. Tổng thời gian tháo dỡ dự kiến 55 ngày, đến hết ngày 21-12-2025.

Sở Xây dựng yêu cầu các phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực trên phải tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu, chú ý quan sát, bảo đảm an toàn và theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, sở đề nghị các cơ quan báo chí, đơn vị vận tải, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phối hợp thông tin, hướng dẫn để người dân, chủ phương tiện nắm bắt và chấp hành quy định trong thời gian thi công.