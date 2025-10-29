Tháo dỡ cầu sắt Long Kiểng sau nửa thế kỷ tồn tại

Sở Xây dựng TP HCM vừa thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên tuyến rạch Ông Lớn 2 (đoạn qua xã Hiệp Phước, TP HCM) nhằm phục vụ thi công hạng mục tháo dỡ cầu Long Kiểng cũ, thuộc dự án xây dựng cầu Long Kiểng.
Theo đó, việc thi công tháo dỡ sẽ được chia thành 2 giai đoạn, gồm: tháo dỡ trụ và các nhịp cầu nằm ngoài phạm vi khoang thông thuyền. Trong quá trình thi công, đơn vị thực hiện sẽ lắp đặt hệ thống phao báo hiệu giới hạn phạm vi vùng nước thi công, có gắn đèn tín hiệu hoạt động ban đêm để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.
Cụ thể, giai đoạn 1 tiến hành tháo dỡ các nhịp cầu MT1-T1 (N1), T1-T2 (N2) cùng trụ T1 và T2, thời gian thực hiện 25 ngày. Giai đoạn 2 tháo dỡ các nhịp T3-T4, T4-T5, T5-MT6 và trụ T3, T4, T5, thời gian thi công 30 ngày. Tổng thời gian tháo dỡ dự kiến 55 ngày, đến hết ngày 21-12-2025.
Sở Xây dựng yêu cầu các phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực trên phải tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu, chú ý quan sát, bảo đảm an toàn và theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Đồng thời, sở đề nghị các cơ quan báo chí, đơn vị vận tải, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phối hợp thông tin, hướng dẫn để người dân, chủ phương tiện nắm bắt và chấp hành quy định trong thời gian thi công.
Trước đó vào ngày 8-9-2023, sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, cầu Long Kiểng (xã Nhà Bè, TP HCM), cây cầu gắn với hành trình gian nan gần 1/4 thế kỷ đã chính thức thông xe.
Dự án cầu Long Kiểng được UBND TP HCM phê duyệt từ năm 2001, với quy mô dài 318 m, rộng 15 m và tổng vốn đầu tư 589 tỉ đồng. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp vô số vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng khiến công trình bị "đóng băng" suốt 20 năm.
Phải đến tháng 8-2018, sau khi 25 hộ dân đầu tiên bàn giao đất, dự án mới có thể khởi công. Sau hơn một năm thi công, nhà thầu hoàn thành 7 trụ cầu (đạt 40% khối lượng) thì phải tạm dừng vì chưa có mặt bằng các hạng mục còn lại.
Từ năm 2020, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP HCM, các sở - ngành đã tháo gỡ từng vướng mắc, vận động 103 hộ dân còn lại đồng thuận bàn giao đất mà không cần cưỡng chế. Khi toàn bộ mặt bằng được bàn giao vào tháng 9-2022, dự án tăng tốc, hoàn thành sớm hơn kế hoạch 3 tháng và chính thức thông xe ngày 8-9-2023.
Hành trình 22 năm của cầu Long Kiểng không chỉ là nỗ lực vượt khó của chính quyền và người dân, mà còn là bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác giải phóng mặt bằng, "nút thắt" chung của nhiều dự án hạ tầng tại TP HCM hiện nay.