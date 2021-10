Thành viên TWICE với tần suất hoạt động Bubble khiến cả người hâm mộ phải 'than phiền' trong hạnh phúc: 'Cổ nói còn nhiều hơn fan...'

Tháng 10 (tính đến ngày 18): Nhắn 17/18 ngày

Trên thực tế, số ngày nhắn tin Bubble của Momonhiều đến mức đôi khi chính fan còn phải "than phiền" rằng cô nói còn nhiều hơn cả người hâm mộ, dù tất nhiên ai cũng vui mừng và hài lòng khi bị "làm phiền" theo cách này. Trong khi đó, dù không phải fan nhưng đông đảo cộng đồng mạng Hàn Quốc cũng dành nhiều lời khen cho Momo và TWICE nói riêng cũng như dàn idol JYP nói chung vì luôn chăm chỉ tương tác với fan.

- "Phải nói là các thành viên Stray Kids và TWICE đều chăm cập nhật Bubble lắm luôn. Lee Know, Nayeon và Momo là những người hay bị than phiền rằng nói còn nhiều hơn cả fan ㅋㅋ"

- "Tin nhắn mà fan nhận được từ Momo chắc còn nhiều hơn tin nhắn từ bạn bè của họ ấy chứ. Momo đúng là bé đào tốt bụng mà"

- "Đồng ý là Momo rất chăm cập nhật Bubble nhưng huyền thoại nhất trong mảng này chắc chắn phải là Lee Know"