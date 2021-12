Thành viên nhóm Il Divo từng hát chung kết Hoa hậu ở VN đột ngột qua đời

Il Divo từng tới Việt Nam cùng nhóm Il Divo biểu diễn trong chung kết Hoa hậu thế giới người Việt 2010.

Il Divo là nhóm nhạc quy tụ các giọng ca đa quốc tịch gồm các giọng tenor và baritone đến từ Thụy Sỹ, Mỹ, Pháp và Tây Ban Nha. Người đầu tiên ghép họ thành nhóm vào năm 2004 là Simon Cowell. Album gần nhất của họ có tên For Once in My Life: A Celebration of Motown ra mắt ngày 16/7. Carlos Marín trước khi gia nhập Il Divo từng là ca sĩ opera.

An Na