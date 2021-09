Thành viên nhỏ tuổi nhất của girlgroup mới nhà JYP khiến Knet phải tranh cãi: Liệu có thể tiếp nối truyền thống maknae - visual từ Tzuyu, Yuna,...?

Khi mà ngày debut của girlgroup mới nhà JYP (hiện đang được gọi với cái tên tạm thời JYPn) đang ngày càng đến gần, cộng đồng mạng cũng càng thêm háo hức chờ đợi những thông tin và sản phẩm "nhá hàng" tiếp theo của các thành viên. Mới đây nhất,JYP Entertainmentđã chia sẻ một đoạn video riêng của Kyujin, trong đó thành viên này cover ca khúc "My Oh My" của Camila Cabello.

Trước đó, Kyujin cũng là 1 trong 3 gương mặt đầu tiên được giới thiệu thông qua một đoạn video cover dance "Press" cùng với 2 thành viên khác là Jinni và Jiwoo. Tính đến thời điểm này, đã có tổng cộng 4 thành viên của JYPn, bao gồm Jinni (sinh năm 2004), Jiwoo (sinh năm 2005), Kyujin (sinh năm 2006) và Sullyoon (sinh năm 2004), được JYP công bố thông qua nhiều video cover khác nhau.