Thành viên nào giàu nhất trong BLACKPINK?

Sau vai khách mời trong một số loạt phim như The Producers (2015) và Arthdal ​​Chronicles (2019), cô đã có được vai chính đầu tiên trong Snowdrop vào 2022. Bộ phim đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới, đưa cô trở thành ngôi sao đang lên trong của làn sóng truyền hình Hàn Quốc.

Jisoo cũng là một trong những ngôi sao Hàn Quốc có nhiều hợp đồng quảng cáo. Trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, cô đã xuất hiện trong các quảng cáo của LG, Nikon và Samsonite. Sau đó, Jisoo trở thành Đại sứ của Dior và cũng có nhiều hợp đồng lớn với Cartier cũng như Kiss Me.

Rosé - 18 triệu USD

Đứng vị trí thứ hai là Rosé, giọng ca chính của nhóm. Rosé được chọn làm Đại sứ cho Tiffany & Co và khởi động sự nghiệp solo của mình với album “R”. Đĩa đơn chính "On the Ground" đã trở thành video được xem nhiều nhất củ một nghệ sĩ solo Hàn Quốc trong 24 giờ trên YouTube vào thời điểm đó và đạt vị trí thứ 70 trên Billboard Hot 100.

Năm 2020, cô cũng trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Yves Saint Laurent. Rosé cũng hợp tác với các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Kiss Me và Perfect World Mobile.