Thanh tra NHNN nêu loạt rủi ro trong hoạt động cho vay của LPBank Đà Nẵng

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 9 vừa ban hành thông báo về kết luận thanh tra tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (LPBank Đà Nẵng). Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/4/2025.

Nội dung thanh tra tập trung vào các hoạt động như cấp tín dụng; việc phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, việc xử lý nợ xấu và thu hồi nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ; chấp hành quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; hoạt động mua bán ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngoài.

Theo kết luận thanh tra, cơ cấu tổ chức bộ máy của LPBank Đà Nẵng đảm bảo quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lý, hoạt động trong điều kiện hiện tại.