Thanh tra mua sắm thiết bị y tế tại Bộ Y tế, Hà Nội và TPHCM

Chính phủ vừa báo cáo Quốc hội về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là việc ứng phó với biến thể mới Omicron; việc lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác phòng, chống dịch.

Trong báo cáo này, Chính phủ cho biết từ khi xuất hiện dịch Covid-19 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác phòng chống dịch thông qua các nghị quyết của Chính phủ, công điện, thông báo và thường xuyên chỉ đạo tại các cuộc họp trực tuyến toàn quốc…

Theo đó, nghiêm cấm, chống mọi biểu hiện, hành vi lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm, kit xét nghiệm, tiêm chủng vaccine… giao các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt tình hình, tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu có sai phạm.