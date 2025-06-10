Thanh tra hàng loạt dự án nghỉ dưỡng 'dính' sai phạm

Bên cạnh việc không tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, sai phạm cốt lõi là việc UBND tỉnh đã giao hơn 5ha đất tại dự án này với mục đích "đất ở không hình thành đơn vị ở" để xây dựng biệt thự. Cơ quan chức năng đã cho phép chủ đầu tư bán các căn biệt thự này với quyền sử dụng đất lâu dài cho khách hàng. Hành vi này hoàn toàn trái với quy hoạch sử dụng đất của khu vực, vốn được xác định là "đất thương mại, dịch vụ" (chỉ được thuê đất có thời hạn).

Hậu quả là, cơ quan quản lý đã cấp tới 175 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích là "đất ở tại nông thôn", thực chất đã biến tướng quy hoạch của một khu du lịch quốc gia thành khu dân cư, gây thất thoát tài nguyên và phá vỡ mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cá nhân có liên quan.

Tương tự ở dự án khu du lịch cao cấp Phát Đạt resort, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cũng đã tham mưu UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư có "đất ở không hình thành đơn vị ở" là không phù hợp với pháp luật về đất đai. Trách nhiệm này thuộc về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa các năm 2016, 2018.

Gỡ vướng ra sao?