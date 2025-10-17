Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu của Novaland sang Bộ Công an

Theo kết luận thanh tra, thực hiện Quyết định số 605/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của 67 tổ chức phát hành giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2023 gồm 5 ngân hàng thương mại cổ phần, 37 công ty cổ phần, 25 công ty trách nhiệm hữu hạn.

Nội dung trên được Cơ quan thanh tra nêu trong kết luận việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, giai đoạn 1/1/2015 đến 30/6/2023. Kết luận này được Thanh tra Chính phủ công bố công khai hôm nay (ngày 17/10).

Thanh tra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland) và các công ty thành viên cho thấy, công ty không có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 về điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp và hồ sơ phát hành trái phiếu; 9 tổ chức phát hành khác thực hiện chưa đúng quy định về hồ sơ phát hành, trong đó Tập đoàn Novaland và Công ty Unity vi phạm nội dung phương án phát hành thiếu thông tin, không cụ thể về chương chính/dự án theo quy định...

Có 5/18 tổ chức phát hành thực hiện chưa đúng quy định trong sử dụng tiền trái phiếu doanh nghiệp với các mục đích nhận chuyển nhượng phần vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân tại doanh nghiệp khác, hợp tác đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, trong quá trình thực hiện có dấu hiệu sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp sai mục đích với các hành vi tạo lập giao dịch, chuyển tiền trái phiếu qua nhiều tổ chức, cá nhân trung gian để cho một công ty khác sử dụng, vi phạm có tính chất phức tạp; một số tổ chức phát hành thời điểm thanh tra chưa trả được nợ gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp, gây rủi ro cho các trái chủ với tổng số tiền hơn 7.000 tỷ đồng trong thời gian từ khi phát hành đến tại thời điểm thanh tra.