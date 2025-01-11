Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt sai phạm tại dự án trụ sở Bộ Ngoại giao

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về dự án xây dựng trụ sở làm việc của Bộ Ngoại giao.

Chậm tiến độ hơn 10 năm, nhiều vi phạm trong quá trình triển khai

Bộ Ngoại giao là chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở mới trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội). Năm 2007, ban quản lý dự án được thành lập. Sau nhiều lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư đạt mức hơn 6.900 tỷ đồng.

Theo kết luận, dự án trụ sở Bộ Ngoại giao được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 22/10/2007. Sau khi được phê duyệt, Bộ Ngoại giao đã triển khai thực hiện nhưng quá trình thực hiện bộc lộ nhiều thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm, chủ yếu do nguyên nhân chủ quan.