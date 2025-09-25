Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Công ty Cho thuê tài chính ACB

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã ban hành Kết luận thanh tra số 67/KL-TTNH5 đối với Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACBL). Theo đó, Thanh tra NHNN đã chỉ ra những vi phạm, tồn tại chính liên quan đến các nội dung thanh tra.

Cụ thể, đến thời điểm thanh tra, ACBL vi phạm “Không thành lập kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát” theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2010 và Luật Các TCTD năm 2024, Thông tư số 44/2011/TT-NHNN và Thông tư số 14/2023/TT-NHNN.

Hệ thống kiểm soát nội bộ của ACBL thiếu tuyến bảo vệ thứ ba, chưa đáp ứng được yêu cầu phải có 3 tuyến bảo vệ độc lập theo quy định, yêu cầu “có đủ nguồn lực về con người để đảm bảo hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ”, yêu cầu đánh giá độc lập của kiểm toán nội bộ đối với hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định.

Công ty cũng vi phạm cấp tín dụng không đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời, sai phạm trong việc phân loại tài sản có không đúng quy định; về thẩm định, quyết định cho thuê tài chính; về kiểm tra, giám sát sau cấp tín dụng.