Thanh tra chỉ ra loạt ‘góc khuất’ trong điều hành của Tổng giám đốc EVN Finance

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Kết luận thanh tra số 55/KLTT-TTNH5 đối với Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ rõ nhiều sai phạm tại EVN Finance.

Cụ thể, về hoạt động quản trị, điều hành, quản lý rủi ro, Hội đồng quản trị EVN Finance đã giao quyền cho Tổng giám đốc ban hành một số quy định nội bộ chưa đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 30/2015/TT-NHNN.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị EVN Finance thực hiện chưa hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ được phân công, để phát sinh sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng.