Thanh toán điện tử nửa đầu 2025: thanh toán không tiền mặt vẫn đang tăng tốc

Ở khối dịch vụ công, đáp ứng chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực công của Chính phủ, nhiều cơ quan nhà nước và đơn vị công lập đã chuyển sang thanh toán không tiền mặt. Các loại phí, lệ phí hành chính tại UBND, sở ban ngành đều đã được tích hợp thanh toán trực tuyến. Song song đó, nhiều bảo tàng, khu di tích do nhà nước quản lý cũng triển khai các hình thức thanh toán qua POS như quét mã QR, thanh toán thẻ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và giao dịch, chẳng hạn như triển khai thanh toán không tiền mặt cho một số dịch vụ tại Bảo tàng Đà Nẵng, bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP.HCM,…

Một số lĩnh vực khác như bán lẻ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, nhờ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của người dân vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, ngành thời trang và bán lẻ cao cấp cũng ghi nhận sự phục hồi nhẹ, được hỗ trợ bởi sự sôi động trở lại của du lịch nội địa và quốc tế. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe và làm đẹp như nhà thuốc, phòng khám đến spa cũng tăng trưởng giá trị thanh toán không tiền mặt, cho thấy người dân ngày vẫn chú trọng đầu tư cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Không chỉ ngày càng mở rộng về phạm vi sử dụng, thanh toán không tiền mặt trong nửa đầu năm 2025 còn ghi nhận sự nâng cấp về chất lượng trải nghiệm nhờ sự ra đời và phổ biến nhanh chóng của nhiều phương thức thanh toán hiện đại như VietQRPay, Apple Pay, Samsung Pay và Click to Pay.

Chuẩn mã VietQR trở nên phổ biến đã thúc đẩy khả năng liên thông giữa các ví điện tử và ngân hàng. NAPAS vừa qua đã triển khai VietQRPay (QR thanh toán) như một giải pháp giúp đồng bộ các kênh thanh toán nhằm kết nối Ví điện tử, ngân hàng đến đơn vị bán lẻ. Song song đó, Apple Pay cũng đang cho thấy sức hút lớn với tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 15% mỗi tháng. Đặc biệt, từ tháng 5/2024, việc NAPAS chính thức tích hợp thẻ nội địa vào Apple Pay đã mở ra cơ hội tiếp cận phương thức này cho đông đảo người tiêu dùng Việt.

Tại các điểm chấp nhận thanh toán, chúng tôi đã hoàn tất hạ tầng kỹ thuật, cho phép khách hàng sử dụng các phương thức thanh toán contactless trên thiết bị di động như Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay,… một cách dễ dàng, bảo mật và ổn định. Mạng lưới triển khai hiện đã phủ rộng khắp các lĩnh vực thiết yếu như trung tâm thương mại, chuỗi F&B, siêu thị, điện máy, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe.

Trên kênh thanh toán trực tuyến, chúng tôi cũng hợp tác cùng VISA để triển khai Click to Pay tại nhiều đối tác, giúp người dùng thanh toán nhanh chóng không cần nhập lại thông tin thẻ. Hiện nay, tính năng này đã được áp dụng tại trang mua sắm trực tuyến của KOI Thé, UrBox Trading, AEONESHOP, Galaxy Cinema, ACFC, Maison Online, NEM, Elsa English, GearVN, Vietrace365 và Hop on Hop off, đại diện Payoo cho biết thêm.