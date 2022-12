Thành tích và thất vọng của người đẹp Việt

Nói về việc Phương Anh trượt giải, bà Phạm Kim Dung nhận định: "Do dàn thí sinh năm nay mạnh, hoàn thiện cả về hình thể, khuôn mặt và trí tuệ". Xét về tổng thể, kết quả top 8 và top 5 Hoa hậu Quốc tế cũng như danh hiệu hoa hậu của người đẹp Đức khiến giới mộ điệu hài lòng.

Thiên Ân và Phương Anh không giấu sự kỳ vọng khi "chinh chiến" quốc tế. Do đó, hai cô gái đều ít nhiều thất vọng khi chưa đạt kết quả như mong muốn. Kéo theo đó, fan sắc đẹp Việt cũng bày tỏ tiếc nuối, dẫn đến tranh luận trái chiều.

Thiên Ân và Thạch Thu Thảo lần lượt dừng chân ở top 20 của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 và Hoa hậu Trái Đất 2022. Phương Anh thiếu may mắn hơn khi trượt top Hoa hậu Quốc tế 2022 trong chung kết mới đây ở Nhật Bản.

Hai cuộc thi sắc đẹp hàng đầu Miss World 2022 và Miss Universe 2022 chưa diễn ra, nên người hâm mộ vẫn có cơ hội chờ đợi thành tích từ Mai Phương và Ngọc Châu. Và đây cũng là hai sân chơi thí sinh đeo dải sash Việt Nam khao khát danh hiệu nhất trong nhiều năm qua.

Với Mai Phương, điểm mạnh của cô nằm ở kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Người đẹp luôn cho thấy sự điềm tĩnh, chắc chắn trong nhiều tình huống. Cô có quan điểm riêng, cách nói ngắn gọn, đúng trọng tâm. Điều Mai Phương cần cải thiện là phong thái để có thể làm mình nổi bật giữa dàn người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, cô cũng cần một dự án nhân ái đủ sức lan tỏa và thuyết phục được hội đồng giám khảo Miss World.

Mai Phương (trái) và Ngọc Châu sẽ thi hoa hậu quốc tế vào đầu năm 2023.



Miss Universe, dưới sự điều hành của chủ mới (tỷ phú chuyển giới Thái Lan Anne Jakapong Jakrajutatip), dự kiến thi tại Mỹ vào tháng 1/2023. Để chuẩn bị cho hành trình này, Ngọc Châu sang Philippines, tập catwalk, kỹ năng ứng xử cùng huấn luyện viên Carlos. Cô cũng dự định tiếp tục tới Mỹ để training vào cuối tháng 12.

Ngọc Châu có chiều cao 1,74 m, hình thể cân đối, khỏe khoắn. Điểm hạn chế của cô là an toàn, chưa bộc lộ được cá tính. Trong khi, điều có thể thấy rõ ở Miss Universe là tổ chức này thường tìm kiếm một hoa hậu có câu chuyện, tiếng nói mạnh mẽ và truyền cảm hứng được cho người khác. Chính yếu tố này giúp H’Hen Niê tạo nên cú bứt phá, được gọi tên vào top 5 Miss Universe năm 2018.

Và sau H’Hen Niê, khán giả đang chờ đợi một danh hiệu từ cuộc thi với lịch sử 71 năm.

