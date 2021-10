Thành tích nhạc số 'lẹt đẹt', nhưng doanh số album bán ra của ITZY lại khiến dân tình ngạc nhiên ra sao?

Sự phát triển vượt bậc về số lượng tiêu thụ này cũng giúp cho ITZY và album "Crazy In Love" đứng thứ 4 trong danh sách "doanh số album bán ra tuần đầu cao nhất của các nhóm nhạc nữ K-Pop".

Với album lần này, 5 cô nàng đã tự phá kỉ lục của bản thân với hơn 250.000 album được bán ra trong tuần đầu tiên. Theo Hanteo Chart, album "Crazy In Love" đạt 259.705 bản sau 1 tuần phát hành, phá kỷ lục với album "GUESS WHO" trước đó với 200.130 bản trong tuần đầu.

Có thể nói, màn trở lại này của ITZY vẫn được tính là comeback thành công. Ca khúc "LOCO" tuy không tạo được tiếng vang như kì vọng, nhưng đổi lại sản phẩm này được đánh giá tốt hơn so với "In The Morning". MV của ca khúc cũng được đầu tư và thu hút hơn 60 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube.

Hy vọng trong thời gian sắp tới, ITZY sẽ thành công hơn nữa với những dự án thú vị.