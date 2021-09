Thành tích comeback của một girlgroup từng hot nhất nhì gen 3 khiến fan và Knet bàng hoàng: Cả doanh số album lẫn nhạc số đều trượt dài

Vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, album tổng hợp những bản hit hay nhất của MAMAMOO với tên gọi "I Say MAMAMOO: The Best" đã chính thức phát hành. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc đã ra mắt trước đó, MAMAMOO còn mang đến một bài hát hoàn toàn mới mang tên "mumumumuch" trong lần trở lại này. Tuy nhiên trái với sự kỳ vọng của khán giả và người hâm mộ, "I Say MAMAMOO: The Best" hiện đang phải đối mặt với thành tích thấp chưa từng có trong sự nghiệp của MAMAMOO.

Xét đến việc "WAW" được phát hành chỉ mới 3 tháng trước và người hâm mộ rất mong đợi album OT4 đầu tiên của nhóm kể từ khi Wheein rời RBW, ai nấy đều tin rằng "I Say MAMAMOO: The Best" cũng sẽ dễ dàng đạt được thành tích tương tự. Trên thực tế, cộng đồng MOOMOO (tên fandom của MAMAMOO) thậm chí còn đặt ra mục tiêu bán được 50.000 bản ngay trong ngày đầu tiên phát hành. Tuy nhiên doanh số ngày đầu của "I Say MAMAMOO: The Best" lại kém xa những gì người hâm mộ từng mong đợi. Tính đến hết ngày 15 tháng 9, số lượng album "I Say MAMAMOO: The Best" bán được chỉ là... 6.981 bản.

HANTEO: #Mamamoo - I Say Mamamoo: THE BEST (210915)



6,981 copies (1st day sales) pic.twitter.com/n2rAUxmRqD — girlgroups album sales (@girlgroupsales) September 16, 2021

Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang băn khoăn tự hỏi tại sao doanh số album của nhóm lại tụt dốc không phanh như vậy chỉ trong vòng 3 tháng. Một số người suy đoán rằng lý do chính xuất phát từ việc công ty quản lý RBW đã không in đủ album để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. Bằng chứng rõ ràng nhất là trên các trang web bán album phổ biến như Yes24, Hottracks, Bizent, Music Korea và Synnara, "I Say MAMAMOO: The Best" hiện đã rơi vào trạng thái hết hàng.