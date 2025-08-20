Thanh Thúy thay Bích Tuyền chiến giải bóng chuyền thế giới

Nếu không có bất ngờ nào, Trần Thị Thanh Thúy sẽ trở lại vai trò ghi điểm chủ lực cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải thế giới sắp tới. Điều này cũng có nghĩa, chủ công sinh năm 1997 không còn phải bắt bước 1 hỗ trợ hàng phòng ngự, mà tập trung cho nhiệm vụ chính là những tình huống kết thúc.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Trần Thị Thanh Thúy gánh trọng trách ghi điểm cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong suốt năm 2023 với nhiều giải đấu lớn (hai giải châu Á, Asiad...), khi Bích Tuyền không lên tuyển vì một số lý do, chính Thanh Thúy là mũi công lợi hại nhất của Việt Nam, từng cùng các đồng đội 2 lần đánh bại đối thủ mạnh Hàn Quốc gây địa chấn châu lục.